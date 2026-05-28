Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш ощущает себя неуютно в команде после того, как Хосеп Гвардиола покинул пост главного тренера.

Рубен Диаш globallookpress.com

В связи с этим он поручил своим агентам изучить возможные варианты перехода в другой клуб, сообщает Caught Offside. По данным источника, за ситуацией вокруг 29-летнего футболиста наблюдают мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен» и «Бавария». Диаш стремится получить новый вызов и, возможно, покинет «горожан» летом.

В текущем сезоне Рубен Диаш принял участие в 33 матчах во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.