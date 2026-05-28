Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи о возможном уходе защитника Алессандро Бастони в один из испанских топ-клубов.

Алессандро Бастони globallookpress.com

Руководитель «нерадзурри» подчеркнул, что клуб не рассматривает продажу ведущих игроков исключительно ради финансовой выгоды. По словам Маротты, в «Интере» футболисты покидают команду только в том случае, если сами хотят сменить обстановку.

«Бастони такого желания не проявлял. Он доволен тем, какое место занимает в нашей команде. У него нет причин уходить. Надеюсь, что Алессандро надолго останется с нами», — сказал Маротта DAZN.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном интересе к Бастони со стороны «Барселоны» и мадридского «Реала» в предстоящее летнее трансферное окно.