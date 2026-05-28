Лондонский «Арсенал» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Астон Виллы» Моргану Роджерсу. Об этом сообщает TalkSPORT.

Морган Роджерс globallookpress.com

По информации источника, представители клубов уже провели предварительные переговоры по возможному переходу 23-летнего футболиста сборной Англии. Ожидается, что сумма потенциальной сделки может достигнуть 93 миллионов евро.

Главный тренер «канониров» Микель Артета рассчитывает усилить состав Роджерсом после успешного сезона в Премьер-лиге. Испанский специалист видит в английском хавбеке одного из ключевых игроков для дальнейшего развития команды.

Роджерс выступает за «Астон Виллу» с февраля 2024 года. Действующее соглашение игрока с бирмингемским клубом рассчитано до лета 2031 года.

В сезоне-2025/26 английский полузащитник провёл 55 матчей во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.