Сын известного тренера Карло Анчелотти, Давиде, займет пост главного тренера «Лилля», сообщает Foot Mercato, ссылаясь на L’Équipe.

Давиде Анчелотти
Давиде Анчелотти globallookpress.com

Ранее клуб покинул Брюно Женезьо, который, по слухам, может перейти в «Монако». Оливье Летанг, президент «Лилля», достиг договоренности с Анчелотти-младшим, подтверждая информацию от Foot Mercato.

Давиде Анчелотти в настоящее время является ассистентом своего отца в сборной Бразилии.  Ранее они вместе работали в мадридском «Реале».  После этого Давиде руководил «Ботафого» в течение нескольких месяцев.