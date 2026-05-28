Сын известного тренера Карло Анчелотти, Давиде, займет пост главного тренера «Лилля», сообщает Foot Mercato, ссылаясь на L’Équipe.

Ранее клуб покинул Брюно Женезьо, который, по слухам, может перейти в «Монако». Оливье Летанг, президент «Лилля», достиг договоренности с Анчелотти-младшим, подтверждая информацию от Foot Mercato.

Давиде Анчелотти в настоящее время является ассистентом своего отца в сборной Бразилии. Ранее они вместе работали в мадридском «Реале». После этого Давиде руководил «Ботафого» в течение нескольких месяцев.