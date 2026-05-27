Тренерский штаб сборной США во главе с Маурисио Покеттино объявил имена 26 футболистов, которые включены в окончательную заявку для участия в домашнем чемпионате мира 2026 года.
Соперниками американцев на групповой стадии станут Парагвай (12 июня), Австралия (19 июня) и Турция (25 июня).
Вратари: Крис Брэди («Чикаго Файр»), Мэтт Фриз («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тернер («Нью-Ингленд Революшн»)
Защитники: Макс Арфстен («Коламбус Крю»), Сержиньо Дест (ПСВ, Нидерланды), Алекс Фриман («Вильярреал», Испания), Марк Маккензи («Тулуза», Франция), Тим Рим («Шарлотт»), Крис Ричардс («Кристал Пэлас», Англия), Антони Робинсон («Фулхэм», Англия), Майлз Робинсон («Цинциннати»), Джо Скалли («Боруссия М», Германия), Остон Трасти («Селтик», Шотландия)
Полузащитники: Тайлер Адамс («Борнмут», Англия), Себастьян Берхалтер («Ванкувер Уайткэпс»), Уэстон Маккенни («Ювентус», Италия), Джо Рейна («Боруссия М», Германия), Кристиан Ролдан («Сиэтл Саундерс»), Малик Тиллман («Байер», Германия)
Нападающие: Бренден Ааронсон («Лидс Юнайтед»), Фоларин Балогун («Монако», Франция), Рикардо Пепи (ПСВ, Нидерланды), Кристиан Пулишич («Милан», Италия), Тимоти Веа («Марсель», Франция), Хаджи Райт («Ковентри Сити», Англия), Алекс Сендехас («Клуб Америка», Мексика).