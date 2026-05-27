Пресс-служба Федерации футбола ЮАР огласила заявку главной команды своей страны на чемпионат мира 2026 года.
Вратари: Ронвен Уильямс, Рикардо Госс, Сифо Шайн.
Защитники: Хулисо Мудау, Олвету Маханя, Брэдли Кросс, Табанг Матулуди, Нкосинати Сибиси, Обрей Модиба, Мбекезели Мбокази, Име Окон, Самукело Кабини.
Полузащитники: Тебохо Мокоена, Джейден Адамс, Талент Мбатха, Яя Ситхоле.
Нападающие: Осуин Апполлис, Чепанг Мореми, Эвиденс Макгопа, Лайл Фостер, Икраам Рейнерс, Релебохиль Мофокенг, Темба Зване, Тапело Масеко.
Напомним, что на групповой стадии чемпионата мира соперниками сборной ЮАР будут национальные команды Мексики, Южной Кореи и Чехии.