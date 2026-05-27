Известный тренер Юрий Семин оценил работу Хуана Карседо на посту наставника «Спартака».

«Самое главное, чтобы такое восхождение продолжилось в дальнейшем. Все‑таки тренеры, которые в последнее время приходили в "Спартак", показывали хороший результат и игру на первом этапе. А вот дальше почему не происходило улучшение? Непонятно. "Спартак" должен это учесть.

Но решения, которые Карседо принимал весной, по большей части оказывались верными. Например, замена вратаря или частые изменения на позиции правого защитника. Состав он вроде бы и стабилизировал, но отдельные позиции менял. Изначально казалось, что это спорно, а когда заканчивался тот или иной матч, то оказывалось, что он был прав. И эта замена вратаря сыграла большое значение в завоевании Кубка, я думаю», — приводит слова Семина «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ и выиграл Кубок России.