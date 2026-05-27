Мадридский «Реал» официально объявил дату выборов президента клуба — на 7 июня, сообщает сайт «сливочных».

Их инициатором стал нынешний президент Флорентино Перес, несмотря на то что в январе 2025 года был переизбран на четырёхлетний срок.

Его соперником станет бизнесмен Энрике Рикельме. Это первый случай с 2006 года, когда 79‑летнему Пересу будет противостоять оппонент. Ранее выборы проходили на безальтернативной основе.

Перес руководит «Реалом» с 2009 года, а первый его приход в клуб был с 2000 по 2006 год. Под его руководством клуб семь раз выигрывал чемпионат Испании, трижды — Кубок страны и семь раз — Суперкубок Испании. Также клуб семь раз побеждал в Лиге чемпионов, шесть раз — в Суперкубке УЕФА, пять раз — на клубном чемпионате мира и дважды — в Межконтинентальном кубке.

В этом и прошлом году королевский клуб остался без единого трофея.