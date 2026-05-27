«Ливерпуль» нацелился на трансфер вингера «Брайтона» Янкуба Минте, в котором видит замену покидающему клуб Мохамеду Салаху.

По данным издания Africa Foot, мерсисайдцы намерены в ближайшее время предложить контракт 21‑летнему гамбийцу и сделать запрос о сумме трансфера в стан «чаек».

Инициатором перехода выступает Арне Слот, которому импонирует стиль игры Минте; также голландский специалист считает, что он идеально впишется в игру «Ливерпуля», так как знает его возможности по работе в «Фейеноорде», где ранее играл гамбиец.

Сейчас вингера оценивают в 40 млн €, а его контракт действует до 2029 года.