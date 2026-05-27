«Краснодар» сделал запрос в «Крузейро» относительно полузащитника Кристиана, сообщает известный журналист Самуэль Венансио.

25‑летний бразилец играет в своём нынешнем клубе с января 2025 года. Всего в текущем сезоне Кристиан провёл 31 матч, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 12 млн евро, а его контракт действует до декабря 2027 года. Также Кристиан играл за «Атлетико Паранаэнсе» и «Жувентуде».

Также появилась информация, что «Краснодар» заинтересован в Хорхе Карраскале из «Фламенго».