Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн отреагировал на уход Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера команды.

«Тренер, который никогда не переставал учить. Звучит безумно, но вы сделали величие обычным делом. Даже после хет-триков, побед и трофеев всегда был новый урок, новый вызов и новый уровень, которого нужно было достичь. Такой подход навсегда изменил этот клуб и изменил меня тоже. Для меня было честью работать с лучшим. Спасибо вам за всё, босс», — написал Холанд на своей странице в социальной сети.

Напомним, что Гвардиола руководил «Манчестер Сити» на протяжении 10 лет. По информации прессы, новым главным тренером «горожан» станет Энцо Мареска.