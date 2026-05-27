Новым претендентом на атакующего полузащитника «Ньюкасла» Энтони Гордона стала испанская «Барселона», сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы связались с окружением 25‑летнего англичанина и согласовали с ним некоторые детали личного контракта, а спортивный директор «Барселоны» Деку встречался с руководством «сорок» и остался доволен услышанным.

Ранее интерес к Гордону проявили «Бавария» и «Ливерпуль» и сделали официальное предложение по нему.

В минувшем сезоне хавбек провёл 46 матчей за свой клуб, забил в них 17 мячей и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Гордона в 60 млн евро, а его контракт действует до 2030 года.