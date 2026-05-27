Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался о предстоящем товарищеском матче против команды Египта.

Игорь Дивеев globallookpress.com

«Завтра посмотрим на Египет. Будет интересно сыграть с командой, которая выступит на ЧМ. Против Салаха и Мармуша интересно сыграть.

В отпуск не успел скататься. Это дело каждого. Прекрасно знали, что будет сбор. Сбор перенесли на 23-е число. Узнали соперников и понимали, что надо будет ехать в сборную», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

Матч Египет — Россия состоится в Каире завтра, 28 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.