В финальном матче Лиги конференций «Кристал Пэлас» переиграл «Райо Вальекано» со счетом 1:0.

Жан-Филипп Матета

Первый тайм прошел без голов, а вот во второй половине встречи автором единственного забитого мяча стал Жан-Филипп Матета, который поразил ворота соперника на 51-й минуте.

Результат матча

Кристал ПэласЛондонКристал Пэлас1:0Райо ВальеканоРайо ВальеканоМадрид
1:0 Жан-Филипп Матета 51'
Кристал Пэлас:  Дин Хендерсон,  Жейде Канво,  Максанс Лакруа,  Шади Риад,  Даниэль Муньос,  Тайрик Митчелл,  Адам Уортон,  Даити Камада,  Исмаила Сарр,  Ереми Пино,  Жан-Филипп Матета
Райо Вальекано:  Аугусто Баталья,  Пеп Чаварриа,  Флорьян Лежён,  Андрей Рациу,  Альваро Гарсия,  Унаи Лопес,  Оскар Валентин,  Пате Сисс,  Александр Алемао,  Иси Паласон,  Хорхе де Фрутос
Жёлтые карточки:  Адам Уортон 42'  —  Пате Сисс 20',  Иси Паласон 23',  Унаи Лопес 48'

Благодаря этой победе «Кристал Пэлас» стал обладателем Лиги конференций.

Ранее другая английская команда — «Астон Вилла» — выиграла Лигу Европы.  Бирмингемцы в финале разгромили «Фрайбург» со счетом 3:0.