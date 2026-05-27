В финальном матче Лиги конференций «Кристал Пэлас» переиграл «Райо Вальекано» со счетом 1:0.
Первый тайм прошел без голов, а вот во второй половине встречи автором единственного забитого мяча стал Жан-Филипп Матета, который поразил ворота соперника на 51-й минуте.
Результат матча
Кристал ПэласЛондон1:0Райо ВальеканоМадрид
1:0 Жан-Филипп Матета 51'
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Жейде Канво, Максанс Лакруа, Шади Риад, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Адам Уортон, Даити Камада, Исмаила Сарр, Ереми Пино, Жан-Филипп Матета
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Пеп Чаварриа, Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Альваро Гарсия, Унаи Лопес, Оскар Валентин, Пате Сисс, Александр Алемао, Иси Паласон, Хорхе де Фрутос
Жёлтые карточки: Адам Уортон 42' — Пате Сисс 20', Иси Паласон 23', Унаи Лопес 48'
Благодаря этой победе «Кристал Пэлас» стал обладателем Лиги конференций.
Ранее другая английская команда — «Астон Вилла» — выиграла Лигу Европы. Бирмингемцы в финале разгромили «Фрайбург» со счетом 3:0.