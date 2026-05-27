В финальном матче Лиги конференций «Кристал Пэлас» переиграл «Райо Вальекано» со счетом 1:0.

Первый тайм прошел без голов, а вот во второй половине встречи автором единственного забитого мяча стал Жан-Филипп Матета, который поразил ворота соперника на 51-й минуте.

Результат матча Кристал Пэлас Лондон 1:0 Райо Вальекано Мадрид 1:0 Жан-Филипп Матета 51' Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Жейде Канво, Максанс Лакруа, Шади Риад, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Адам Уортон, Даити Камада, Исмаила Сарр, Ереми Пино, Жан-Филипп Матета Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Пеп Чаварриа, Флорьян Лежён, Андрей Рациу, Альваро Гарсия, Унаи Лопес, Оскар Валентин, Пате Сисс, Александр Алемао, Иси Паласон, Хорхе де Фрутос Жёлтые карточки: Адам Уортон 42' — Пате Сисс 20', Иси Паласон 23', Унаи Лопес 48'

Статистика матча 2 Удары в створ 0 2 Удары мимо 2 47 Владение мячом 53 2 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 6 Фолы 6

Благодаря этой победе «Кристал Пэлас» стал обладателем Лиги конференций.

Ранее другая английская команда — «Астон Вилла» — выиграла Лигу Европы. Бирмингемцы в финале разгромили «Фрайбург» со счетом 3:0.