Портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, обновил свои данные по немецкой Бундеслиге после завершения сезона 2025/2026.
На вершине рейтинга находится вингер «Баварии» Майкл Олисе, чья трансферная стоимость составляет 150 миллионов. Второе место занимает его одноклубник Джамал Мусиала, оцениваемый в 100 миллионов. Замыкает тройку лидеров форвард «РБ Лейпциг» Ян Дьоманде, стоимость которого составляет 90 миллионов.
Топ-10 самых дорогих футболистов Бундеслиги — 2025/2026
1. Майкл Олисе («Бавария») — € 150 млн.
2. Джамал Мусиала («Бавария») — € 100 млн.
3. Ян Дьоманде («РБ Лейпциг») — € 90 млн.
4. Александар Павлович («Бавария») — € 90 млн.
5. Дайо Упамекано («Бавария») — € 70 млн.
6. Луис Диас («Бавария») — € 70 млн.
7. Леннарт Карль («Бавария») — € 60 млн.
8. Лука Вушкович («Гамбург») — € 60 млн.
9. Гарри Кейн («Бавария») — € 60 млн.
10. Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд) — € 55 млн.