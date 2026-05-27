Портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке стоимости футболистов, обновил свои данные по немецкой Бундеслиге после завершения сезона 2025/2026.

globallookpress.com

На вершине рейтинга находится вингер «Баварии» Майкл Олисе, чья трансферная стоимость составляет 150 миллионов.  Второе место занимает его одноклубник Джамал Мусиала, оцениваемый в 100 миллионов.  Замыкает тройку лидеров форвард «РБ Лейпциг» Ян Дьоманде, стоимость которого составляет 90 миллионов.

Топ-10 самых дорогих футболистов Бундеслиги — 2025/2026

1.  Майкл Олисе («Бавария») — € 150 млн.
2.  Джамал Мусиала («Бавария») — € 100 млн.
3.  Ян Дьоманде («РБ Лейпциг») — € 90 млн.
4.  Александар Павлович («Бавария») — € 90 млн.
5.  Дайо Упамекано («Бавария») — € 70 млн.
6.  Луис Диас («Бавария») — € 70 млн.
7.  Леннарт Карль («Бавария») — € 60 млн.
8.  Лука Вушкович («Гамбург») — € 60 млн.
9.  Гарри Кейн («Бавария») — € 60 млн.
10.  Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд) — € 55 млн.