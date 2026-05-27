В летнее трансферное окно лондонский «Арсенал» сосредоточится на покупке атакующего полузащитника «Астон Виллы» и сборной Англии Моргана Роджерса, сообщает talkSPORT.
С такой просьбой к руководству обратился наставник «канониров» Микель Артета, которому очень импонирует игра 23‑летнего хавбека.
Помимо «Арсенала», Роджерсом также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
По данным источника, сумма сделки может составить около 100 млн евро; «Арсенал» уже ведёт переговоры с «вилланами».
В минувшем сезоне Роджерс сыграл 56 матчей, забил 14 мячей и сделал 12 ассистов. По итогам Лиги Европы он был признан лучшим футболистом турнира.