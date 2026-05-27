В летнее трансферное окно лондонский «Арсенал» сосредоточится на покупке атакующего полузащитника «Астон Виллы» и сборной Англии Моргана Роджерса, сообщает talkSPORT.

Морган Роджерс
Морган Роджерс globallookpress.com

С такой просьбой к руководству обратился наставник «канониров» Микель Артета, которому очень импонирует игра 23‑летнего хавбека.

Помимо «Арсенала», Роджерсом также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

По данным источника, сумма сделки может составить около 100 млн евро; «Арсенал» уже ведёт переговоры с «вилланами».

В минувшем сезоне Роджерс сыграл 56 матчей, забил 14 мячей и сделал 12 ассистов.  По итогам Лиги Европы он был признан лучшим футболистом турнира.