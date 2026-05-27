В минувшем сезоне Роджерс сыграл 56 матчей, забил 14 мячей и сделал 12 ассистов. По итогам Лиги Европы он был признан лучшим футболистом турнира.

По данным источника, сумма сделки может составить около 100 млн евро; «Арсенал» уже ведёт переговоры с «вилланами».

Помимо «Арсенала», Роджерсом также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

С такой просьбой к руководству обратился наставник «канониров» Микель Артета, которому очень импонирует игра 23‑летнего хавбека.

В летнее трансферное окно лондонский «Арсенал» сосредоточится на покупке атакующего полузащитника «Астон Виллы» и сборной Англии Моргана Роджерса , сообщает talkSPORT.

2.12

Прогнозы•Сегодня 22:00 «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставка Сколько голов будет в финале?

Футбол•Сегодня 08:10 Триумф «Арсенала», возрождение «МЮ», крах «Вест Хэма»: итоги сезона АПЛ

Футбол•Вчера 13:25 Десять лет с Гвардиолой: гегемония «Манчестер Сити» подошла к концу?

Футбол•Вчера 12:05 Герои и неудачники английского сезона: триумф «Арсенала», кризис «Ливерпуля» и тревожное будущее «Ман Сити»

Футбол•25/05/2026 19:44 Гвардиола или Фергюсон: кто лучший тренер АПЛ?

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 20:51 Он бросил вызов Пересу: кто такой Энрике Рикельме

Футбол•25/05/2026 16:50 Трансферный дайджест. 19 — 25 мая

Футбол•25/05/2026 16:08 Спокойствие и воля: как Майкл Каррик спас сезон «Манчестер Юнайтед» — и сделал эту работу своей

Футбол•25/05/2026 08:18 Запас «ПСЖ», взлет «Ланса», спад «Монако»: итоги сезона Лиги 1

Футбол•24/05/2026 16:37 Щедрые миллионы «Ливерпуля», изгой из «Астон Виллы» и провалы «Ньюкасла»: рейтинг главных разочарований АПЛ‑2025/26

Выбор читателей

Футбол•25/05/2026 00:21 Помазун вышел на пенальти и вытащил Кубок! «Спартак» закончил сезон трофеем, «Краснодар» — двойным разочарованием

Футбол•22/05/2026 10:59 Слезы, теории заговора и эволюция лиги: как Роналду шел к первому титулу в Саудовской Аравии

Футбол•25/05/2026 03:05 «Атлетико» ужасно проводил Гризманна: «Вильярреал» попрощался с Марселино и отобрал бронзу у «матрасников»

Бои•21/05/2026 13:48 Контракт на проигрыш: бой с Макгрегором — большой риск для Холлоуэя

Футбол•14/05/2026 08:12 Перетасовка карт. Галактионов в «Динамо», Шварц в ЦСКА и еще шесть потенциальных тренерских рокировок

Самое интересное

Бои•06/03/2026 12:03 Джонс, Холлоуэй и еще 4 бойца, державшихся на вершине UFC более 10 лет

Футбол•05/03/2026 16:19 Футбол не будет прежним: матчи без бол-боев, «офсайд Венгера», тренерские запросы

Футбол•05/03/2026 08:17 Ударили в грязь лицом: восемь главных весенних провалов в истории РПЛ

Футбол•04/03/2026 14:20 Охота за рекордами: Кейн догонит Левандовского, а Мбаппе бросит вызов Роналду?