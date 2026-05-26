Итальянский «Милан» рассматривает на пост главного тренера легенду испанского футбола и бывшего наставника «Барселоны» Хави Эрнандеса, сообщает The Touchline.

Хави Эрнандес globallookpress.com

После увольнения Макса Аллегри позиция главного тренера «россонери» стала вакантной, и Хави считается главным кандидатом на неё. Сейчас с ним идут активные переговоры.

Другим претендентом в «Милан» является Андони Ираола, который очень плодотворно поработал с «Борнмутом» и сейчас находится без работы.

В последнем туре «Милан» проиграл на своём поле «Кальяри» (1:2) и не смог пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон.