Влиятельное французское издание L’Équipe представило свою версию десяти лучших вратарей мира, и там есть россиянин Матвей Сафонов.

27‑летний голкипер расположился в рейтинге на 10‑й строчке после Тибо Куртуа («Реал»), Яна Облака («Атлетико»), Джанлуиджи Доннаруммы, Майка Меньяна («Милан»), Унаи Симона («Атлетик») и Давида Райя («Арсенал»).

За «ПСЖ» Сафонов играет с 2024 года. За это время он два раза выиграл французский чемпионат, по разу — Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В этом сезоне россиянин завоевал место в основе парижан. 30 мая он сыграет в финале Лиги чемпионов против «Арсенала».