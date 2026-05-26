Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку ответил на вопрос о возможном уходе из неаполитанского клуба.

Ромелу Лукаку — нападающий «Наполи» globallookpress.com

«Меня немного раздражает то, как некоторые итальянские СМИ преподнесли ситуацию. Они сильно преувеличили. Я приехал сюда не на отдых. Я хотел как можно быстрее вернуться в свою лучшую форму, чтобы наилучшим образом выступить за сборную Бельгии на чемпионате мира и за "Наполи" (в следующем сезоне).

Что касается моих отношений с "Наполи", всё в порядке. Моя любовь к клубу остаётся неизменной. У меня ещё год по контракту, и я игрок "Наполи". Я не из тех, кто просит об уходе. Я чувствую себя всё лучше и лучше», — приводит слова Лукаку RTBF.

Напомним, что в марте этого года бельгиец отправился в расположение национальной команды для участия в товарищеских матчах, а затем не вернулся в «Наполи» из-за травмы бедра. Форвард не согласовал свое отсутствие с тренерским штабом команды.

В минувшем сезоне Лукаку провел за «Наполи» 6 матчей во всех турнирах и забил один гол.