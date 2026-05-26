Нижнекамский «Нефтехимик» назначил новым главным тренером Роберта Евдокимова.

Роберт Евдокимов globallookpress.com

56‑летний специалист родился в Нижнекамске, там начинал свою спортивную карьеру, а в 1997 году стал чемпионом России, играя за московский «Спартак». Дальше он выступал за многие отечественные клубы.

В качестве тренера он известен по работе с «КАМАЗом», «Оренбургом», который вывел в РПЛ, «Тоболом», «Ротором», «Нижним Новгородом» и «Кубанью».

Прежним наставником «Нефтехимика» был Кирилл Новиков. В этом сезоне команда финишировала на 11‑й строчке.