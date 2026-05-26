Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал победу команды в финальном матче Кубка России против «Краснодара» (1:1, 4:3 по пен.).

«"Спартак" порадовал тем, что выиграл Кубок России. Но не порадовал тем, что не забил столько моментов — реализация хромает. А так молодцы, конечно, могли делать счет 3:0 и спокойно доигрывать матч без пенальти. Максименко хорошо отыграл матч, но Карседо принял решение выпустить на пенальти Помазуна, и оно сыграло. Илья — молодец», — цитирует Ещенко «Матч ТВ».

«Спартак» в пятый раз в своей истории завоевал кубок страны. В последний раз команда выигрывала трофей в 2022-м году.