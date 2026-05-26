Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отметил игру вратаря красно-белых Александра Максименко.

Александр Максименко globallookpress.com

Ранее московский клуб завоевал Кубок России, одолев в серии 11-метровых «Краснодар» (1:1, по пенальти — 4:3).

«Конечно, "Спартак" в воскресенье порадовал. Матч в целом получился очень интересным. Единственное, мне не слишком нравится формат без дополнительного времени — хотелось бы еще полчаса посмотреть такой футбол. Думаю, игра от этого стала бы только интереснее. А серия пенальти все‑таки во многом лотерея.

Ктостал главным героем матча? Мне кажется, это Максименко. Два или три раза вытащил просто "мертвые" мячи. Я бы точно выделил именно его. Помазун? "Спартак" — богатый клуб, который может позволить себе вратаря, способного отражать пенальти. И мне кажется, сильная сторона Ильи в том, что он перестал гадать и реагирует именно на удар. Я смотрел серии пенальти с его участием — он действует именно так. Кто из вратарей так будет поступать, того ждет успех», — сказал Червиченко «Матч ТВ».