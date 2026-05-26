Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отметил игру вратаря красно-белых Александра Максименко.

Ранее московский клуб завоевал Кубок России, одолев в серии 11-метровых «Краснодар» (1:1, по пенальти — 4:3).

«Конечно, "Спартак" в воскресенье порадовал.  Матч в целом получился очень интересным.  Единственное, мне не слишком нравится формат без дополнительного времени — хотелось бы еще полчаса посмотреть такой футбол.  Думаю, игра от этого стала бы только интереснее.  А серия пенальти все‑таки во многом лотерея.

Ктостал главным героем матча?  Мне кажется, это Максименко.  Два или три раза вытащил просто "мертвые" мячи.  Я бы точно выделил именно его.  Помазун? "Спартак" — богатый клуб, который может позволить себе вратаря, способного отражать пенальти.  И мне кажется, сильная сторона Ильи в том, что он перестал гадать и реагирует именно на удар.  Я смотрел серии пенальти с его участием — он действует именно так.  Кто из вратарей так будет поступать, того ждет успех», — сказал Червиченко «Матч ТВ».