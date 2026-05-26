Мадридский «Реал» объявил об уходе капитана клуба Дани Карвахаля по окончании сезона.

Но 34‑летний защитник вряд ли долго останется свободным агентом. По данным издания MatchDay Central, сейчас им активно интересуется лондонский «Челси», который недавно возглавил Хаби Алонсо, хорошо знакомый с Карвахалем по игре за «Реал», а потом по работе в качестве тренера.

Испанский специалист считает, что защитник привнесёт победный дух в раздевалку «синих» и станет примером для молодых игроков.

Карвахаль играл за «сливочных» с 2013 по 2026 год, завоевав с клубом 26 различных трофеев, в том числе 6 побед в Лиге чемпионов.