Знаменитый тренер Курбан Бердыев, возглавляющий сейчас азербайджанский «Туран», рассказал, что он сам виноват в том, что не стал главным тренером «Спартака», когда уже была достигнута договоренность.

Курбан Бердыев globallookpress.com

«Если я жалею о чем-то в жизни, то это как раз о том, что не получилось потренировать "Спартак". Здесь причина — это я сам. Со стороны "Спартака" все было на высшем уровне.

Я встречался с Федуном два раза. Все обговорили. Более того, я должен был принять команду в Казани. Должен был прилететь туда, матч с "Рубином" был. Я был в "Ростове". Обо всем договорились. И потом появляется предложение — какое-то сомнительное, не буду клуб называть. И что меня дернуло отказаться? Я не знаю. Я так жалею об этом.

Клуб называть не стану, но это точно не "Зенит". Я хочу сказать, что вот эта боль, эта заноза — она у меня сидит до сих пор. Плюс у меня еще было предложение из-за рубежа, клуб не буду говорить. Два предложения серьезных таких из топ-5 лиг.

У нас был компетентный, конкретный разговор был с Федуном. Мне так перед ним стыдно, что иногда просто хочется извиниться перед ним за это решение. Понятно, что ему было тоже неприятно, потому что вроде как по рукам ударили два взрослых человека. Но это ладно, это моя боль. Но за "Спартак" я сейчас переживаю все равно», — рассказал Бердыев в интервью подкасту «Cappuccino&Catenaccio».

В 2016 году Бердыев должен был возглавить московский «Спартак», но все сорвалось в последний момент. В итоге команду возглавил Массимо Каррера, который входил в штаб уволенного Дмитрия Аленичева.