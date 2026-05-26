Форвард махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов рассказал, что он готов рассмотреть предложения по своему переходу, но всем претендентам на него надо сначала обратиться в клуб.

«У меня ещё год контракта с "Динамо". Если у кого‑то есть интерес, пусть обращаются в клуб, тогда уже будем обсуждать. Я прикладываю максимум усилий для того, чтобы повторить рекорд по забитым голам (20 мячей в 2022 году), но пока не получается. Где‑то Всевышний даёт, где‑то — нет. За себя могу сказать, что буду стараться забивать в каждой игре, а во что всё это выльется, посмотрим в конце сезона», — сказал Агаларов «Матч ТВ».

В этом сезоне дагестанский клуб финишировал на 14‑м месте в таблице чемпионата и в стыковых матчах против «Урала» (1:0, 2:0) отстоял своё право играть в РПЛ.