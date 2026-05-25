Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал неудачное выступление команды в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

Итальянский специалист отметил, что одной из главных проблем туринского клуба стала нехватка характера и уверенности у ряда футболистов. По словам Спаллетти, именно психологическая устойчивость и лидерские качества играют ключевую роль для команды уровня «Ювентуса».

«Без характера в "Ювентусе" играть нельзя, ведь именно это в итоге и приносит результат — делает разницу. Нам необходимы игроки с сильным характером, которые поднимут наш уровень. Испытывая неуверенность в себе, мы иногда просто разваливались, хотя были и великолепные матчи», — цитирует Спаллетти La Gazzetta dello Sport.

24 мая в заключительном туре Серии А туринцы сыграли вничью с «Торино» со счётом 2:2 и завершили чемпионат на шестом месте, оставшись без путёвки в Лигу чемпионов.