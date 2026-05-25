Мохамед Салах прокомментировал своё прощание с «Ливерпулем» и поделился эмоциями после последнего матча за мерсисайдский клуб.

Египетский нападающий признался, что был сильно потрясён моментом расставания и даже отметил, что после встречи с «Брентфордом» пережил один из самых эмоциональных эпизодов в своей карьере.

Форвард добавил, что уход из клуба даётся ему крайне тяжело, но он горд тем, что был частью этой команды и её успехов.

«Покидать этот клуб очень тяжело. Робертсон был очень важен для команды. Я рад, что мы делили с ним вместе эту раздевалку», — сказал Салах ESPN.