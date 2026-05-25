Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис подвел итоги финала Кубка России, отметив, что «Спартаку» больше повезло, чем «Краснодару».

Красно-белые выиграли трофей, одолев «быков» в серии пенальти.

«Здесь была лотерея — пенальти. "Спартак" был более удачлив, футболисты лучше пробили одиннадцатиметровые и забили все, что могли, а "Краснодар" не забил.

В "Спартаке" всегда будут говорить, что борются за чемпионство. Но в следующем сезоне они будут опять бороться за третье‑четвертое место», — сказал Канчельскис «Матч ТВ».

В чемпионате России-2025/26 красно-белые заняли четвертое место.