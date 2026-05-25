Экс‑капитан «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как себя чувствует после перенесённой операции на ноге.

«Самочувствие хорошее. Потихоньку восстанавливаюсь. Обязательно ещё попрыгаю на футбольном поле, сейчас только ногу перекину, — смеётся. Это плановая операция. Были некоторые артрозы в тазобедренном суставе. Нужно было всё почистить, убрать. Восстановлюсь примерно через три месяца», — сказал Глушаков «СЭ».

Сейчас Глушакову 39 лет. О завершении профессиональной карьеры он объявил в октябре 2025 года. Хавбек известен по выступлениям за «Химки», «Пари НН», «Ахмат», московский «Спартак», «Локомотив», «Урарту», «Спартак» из Костромы.

В футболке сборной России Глушаков выходил на поле 57 раз и забил 5 мячей.