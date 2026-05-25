Хавбек «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался о победе в Кубке России.

«Отличные эмоции от победы. Теперь нам нужно хорошо отдохнуть, провести время с семьями. Это соответствует нашим целям, мы сделали это, сделали невозможное.

Я бы сказал, что удовлетворен сезоном, потому что мы завоевали трофей. Но не полностью, потому что в чемпионате мы хотели быть выше», — цитирует футболиста ТАСС.

Красно-белые в финале Кубка России в серии 11-метровых одолели «Краснодар» (1:1, по пенальти — 4:3).

В РПЛ «Спартак» с 52 баллами финишировал на четвертом месте.