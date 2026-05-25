Защитник «Спартака» Александер Джику надеется, что в следующем сезоне красно-белые станут чемпионами.

24 мая москвичи выиграли Кубок России, одолев в финальном матче «Краснодар» (1:1 в основное время, 4:3 — по пенальти).

«Мы не должны быть гордыми. Мы выиграли кубок, потому что много работали. Да, мы обыграли все большие команды: "Локомотив", ЦСКА, "Зенит" и вот теперь "Краснодар".

В следующем сезоне планируем стать чемпионами, потому что у нас сильная команда. Мы сделаем все, чтобы в следующем году "Спартак" стал чемпионом», — сказал Джику Sport24.

В прошедшем сезоне РПЛ спартаковцы стали четвертыми.