Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри прокомментировал своё будущее на фоне неудачного завершения сезона в Серии А.

Специалист признался, что пока не знает, продолжит ли работу в миланском клубе, отметив, что сейчас сосредоточен прежде всего на анализе выступления команды и итоговых результатах.

«Конечно, нужно всё проанализировать. За этот год мы допустили много ошибок, но сейчас нет смысла об этом говорить», — сказал Аллегри Football Italia.

Напомним, в заключительном туре Серии А «Милан» уступил «Кальяри» и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. По итогам сезона россонери заняли пятое место в турнирной таблице.