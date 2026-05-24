Вратарь московскогю «Спартака» Илья Помазун высказался о победе над «Краснодаром» (1:1, по пенальти 4:3) в Суперфинале Кубка России.

Отметим, что голкипер вышел на серию пенальти и смог отразить два удара краснодарцев.

«Это первый финал в моей карьере, вышел, отбил два пенальти. Но хочу сказать, что Саша Максименко провел потрясающую игру, без его заслуг мы бы до серии пенальти недотянули. Поэтому это победа всего вратарского цеха.

С Карседо заранее не обговаривали мой выход, только за пару минут до этого мне сказали, что надо выходить. Я был готов ментально, понимал, что я готов выйти и помочь команде.

Это первый трофей за долгое время. Четыре года, наконец‑то выиграли. Надеюсь, что в следующем году будет еще много трофеев», — цитирует Помазуна «Матч ТВ».