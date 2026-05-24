Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мыслями перед началом матча Суперфинала Кубка России против «Спартака».

«Хватило ли команде недели, чтобы эмоционально и физически восстановиться? На игре с "Оренбургом" в последнем туре уже были эмоционально восстановлены, потому что одержали победу, провели хороший матч. Сегодня будет невероятная атмосфера, на кону кубок, думаю, что никого не нужно мотивировать, найдем силы.

Может быть такое, что некоторые игроки будут беречь себя перед стартом чемпионата мира? 100% никто беречься не будет, они даже на тренировках идут в стыки до конца. Думаю, что будет война в хорошем смысле этого слова. Все хотят выиграть», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится сегодня, 24-го мая в 18:00 мск.