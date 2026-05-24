Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью, которого активно связывают с возможным возвращением в мадридский «Реал», якобы готовит масштабную перестройку состава «сливочных». Об этом сообщает Marca.

Летом клуб может расстаться сразу с несколькими футболистами. Отмечается, что даже лидеры команды не считаются неприкосновенными. В частности, среди игроков, чьё будущее в клубе находится под вопросом, называются Винисиус Жуниор, Эдуарду Камавинга, Даниель Себальос, Ферлан Менди, Андрей Лунин и Гонсало Гарсия. Также Моуринью предстоит принять решение по ситуации с Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

«Бенфика» под руководством Моуринью завершила чемпионат Португалии-2025/26 на третьем месте в таблице.