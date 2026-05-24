Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе своей команды в финале Кубка Германии над «Штутгартом» (3:0).

«Это замечательно. Сегодня мы встречались с очень сильным соперником, и первый тайм получился абсолютно равным. Эта команда всегда умеет поднимать уровень игры в решающие моменты. Мы были надежны в обороне — это был практически идеальный кубковый финал.

После перерыва мы почувствовали, что можем прибавить. Мы сделали все необходимое, чтобы победить. Я горжусь своими ребятами», — цитирует Компани аккаунт Mia San Mia в соцсетях.

По итогам нынешнего сезона «Бавария» стала чемпионом Германии и завоевала Кубок страны. Мюнхенцы под руководством Компани завоевал 4 трофея.