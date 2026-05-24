На чемпионате мира 2026 года сборная Ирана будет базироваться в Мексике.

ФИФА разрешила перенести тренировочный лагерь из Тусона (Аризона, США) в Тихуану, расположенный на границе с Мексикой. Об этом сообщает ESPN.

Это решение упростит процесс получения виз и позволит команде прибывать в Мексику прямыми рейсами Iran Air. Первые два матча группового этапа сборная Ирана сыграет в Лос-Анджелесе: против Новой Зеландии 15 июня и Бельгии 21 июня. После этого команда встретится с Египтом в Сиэтле 26 июня.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.