Крайний защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими, вероятно, не сможет выйти в стартовом составе на финальный матч Лиги чемпионов против «Арсенала» (30 мая), хотя и скоро вернется к тренировкам с командой. Об этом сообщает L’Équipe.

Нападающий Усман Дембеле все еще занимается по индивидуальной программе после травмы икроножной мышцы, но его окружение сохраняет надежду на участие в основном составе в игре с «Арсеналом». Если Дембеле не сможет присутствовать на командной тренировке во вторник (26 мая), его участие в финале станет под вопросом.

Хакими получил травму бедра в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» (5:4) 28 апреля.