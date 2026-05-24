Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков высказался о победе «красно-белых» в матче Суперфинала Кубка России против «Краснодара» (1:1, 4:3 по пен.).

«Выиграли трофей. Закономерно. Хорошая игра получилась, прекрасная атмосфера на стадионе. Были обоюдные моменты. И вратари хорошо сыграли: и Максименко, и Помазун. Так что все закономерно.

"Спартак" и Помазун в серии пенальти оказались эмоционально крепче соперника? Это лотерея. Здесь сложно говорить, что кто‑то что‑то отрабатывал. Когда выходишь на стадион, а там собралось 75 тысяч, ты обо всем забываешь. Думаю, здесь просто удача Помазуна», — сказал Глушаков «Матч ТВ».

По итогам этого противостояния «Спартак» завоевал Кубок России. В РПЛ «красно-белые» заняли 4-е место в таблице с 52 очками в активе.