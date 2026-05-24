Завершились два матча заключительного 38-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из встреч «Фулхэм» обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0.

В составе «дачников» голы записали на свой счет Исса Диоп на 20-й минуте и Том Кейрни на 80-й минуте.

Результат матча Фулхэм Лондон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 1:0 Исса Диоп 20' 2:0 Томас Кейрни 80' Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Исса Диоп ( Хорхе Куэнка 86' ), Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Сандер Берге, Эмиль Смит-Роу ( Рауль Хименес 73' ), Кевин ( Томас Кейрни 60' ), Алекс Айуоби, Оскар Бобб ( Джошуа Кинг 73' ), Родриго Мунис ( Гарри Уилсон 73' ) Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн ( Алекс Мерфи 84' ), Свен Ботман, Малик Тшау, Льюис Холл, Джейкоб Рэмси, Бруно Гимарайнс ( Энтони Эланга 67' ), Джозеф Уиллок, Джейкоб Мёрфи ( Харви Льюис Барнс 46' ), Ник Вольтемаде ( Sean Neave 78' ), Уильям Осула ( Йоан Висса 67' ) Жёлтые карточки: Энтони Робинсон 89', Хорхе Куэнка 90+9' — Бруно Гимарайнс 64', Йоан Висса 70'

Статистика матча 6 Удары в створ 2 9 Удары мимо 3 46 Владение мячом 54 6 Угловые удары 6 1 Офсайды 1 13 Фолы 6

По итогам сезона АПЛ «Фулхэм» расположился на 11-й позиции в таблице с 52 очками в активе. «Ньюкасл» — на 12-й строчке (49).

«Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

Хозяева вышли вперед на 34-й минуте, отличился Морган Гиббс-Уайт.

«Борнмут» сумел сравнять счет на 54-й минуте благодаря голу Маркуса Таверньера.

«Ноттингем Форест» занял 16-е место в таблице АПЛ с 44 очками в активе по итогам сезона. «Борнмут» — на 6-й строчке (57).