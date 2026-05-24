Завершились два матча заключительного 38-го тура английской Премьер-лиги.
В одной из встреч «Фулхэм» обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0.
В составе «дачников» голы записали на свой счет Исса Диоп на 20-й минуте и Том Кейрни на 80-й минуте.
Результат матча
ФулхэмЛондон2:0НьюкаслНьюкасл-на-Тайне
1:0 Исса Диоп 20' 2:0 Томас Кейрни 80'
Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Исса Диоп (Хорхе Куэнка 86'), Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Сандер Берге, Эмиль Смит-Роу (Рауль Хименес 73'), Кевин (Томас Кейрни 60'), Алекс Айуоби, Оскар Бобб (Джошуа Кинг 73'), Родриго Мунис (Гарри Уилсон 73')
Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн (Алекс Мерфи 84'), Свен Ботман, Малик Тшау, Льюис Холл, Джейкоб Рэмси, Бруно Гимарайнс (Энтони Эланга 67'), Джозеф Уиллок, Джейкоб Мёрфи (Харви Льюис Барнс 46'), Ник Вольтемаде (Sean Neave 78'), Уильям Осула (Йоан Висса 67')
Жёлтые карточки: Энтони Робинсон 89', Хорхе Куэнка 90+9' — Бруно Гимарайнс 64', Йоан Висса 70'
По итогам сезона АПЛ «Фулхэм» расположился на 11-й позиции в таблице с 52 очками в активе. «Ньюкасл» — на 12-й строчке (49).
«Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).
Хозяева вышли вперед на 34-й минуте, отличился Морган Гиббс-Уайт.
«Борнмут» сумел сравнять счет на 54-й минуте благодаря голу Маркуса Таверньера.
«Ноттингем Форест» занял 16-е место в таблице АПЛ с 44 очками в активе по итогам сезона. «Борнмут» — на 6-й строчке (57).