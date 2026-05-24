Нападающий Артём Дзюба попрощался с «Акроном» после объявления об уходе из тольяттинского клуба.

Артем Дзюба globallookpress.com

В социальных сетях 37-летний форвард поблагодарил команду за совместную работу.

«Спасибо за всё, "Акрон". Идём дальше», — написал Дзюба.

Позже нападающий заявил «Чемпионату», что не собирается завершать карьеру и продолжит выступать в России.

Форвард выступал за «Акрон» с 2024 года. За это время он провёл 52 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач. Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории клуба.