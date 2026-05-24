Бывший нападающий «Акрона» Артём Дзюба признался, что негативно воспринял увольнение Заура Тедеева с поста главного тренера тольяттинской команды.

Заур Тедеев globallookpress.com

«К отставке Тедеева отнесся плохо», — сказал Дзюба «СЭ».

Напомним, что «Акрон» объявил об уходе 45-летнего специалиста 17 мая после поражения от «Крыльев Советов» со счётом 1:4 в матче 30-го тура РПЛ.

Тедеев возглавлял клуб с декабря 2023 года и сумел вывести команду в Премьер-лигу по итогам сезона Первой лиги-2023/24.

В чемпионате России сезона-2025/26 «Акрон» занял 13-е место, набрав 27 очков. В стыковых матчах тольяттинцы оказались сильнее волгоградского «Ротора» (2:1 по сумме двух встреч) и сохранили место в РПЛ.