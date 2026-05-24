Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру «красно-белых» и «Краснодара» в матче Суперфинала Кубка России (1:1, 4:3 по пен.).

«Игра была туда-сюда. "Спартак" имел шансы поинтереснее, хотя у "Краснодара" тоже было много моментов, когда они могли выигрывать и переломить ход встречи. Когда ушёл Кордоба и вышла чёрная метка "Краснодара" Боселли, я подумал, что для команды всё будет не очень хорошо. Когда начали бить пенальти, мне всё стало понятно. Я сразу сделал пару ставочек на "Спартак".

Они везучие, а у "Краснодара" было максимальное невезение в этом сезоне. Жаль, что у нас идиотская формула проведения Кубка: сразу после матча идут бить пенальти и не дают нам насладиться 30 минутами дополнительного времени. Я бы ещё полчаса с удовольствием посмотрел игру в исполнении команд», — сказал Червиченко Чемпионату.

«Спартак» стал обладателем Кубка России, а «Краснодар» завершил свое выступление на стадии Суперфинала.