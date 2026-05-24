Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов оценил победу «Спартака» над «Краснодаром» (1:1, 4:3 по пенальти« в Суперфинале Кубка России.

"Вышли две команды, которые умеют атаковать, не любят играть вторым номером. И они показали тот футбол, который мы увидели. Мне кажется, что Кордоба вышел с травмой, не мог человек выдать свои 100%. Но пример Дзюбы показывает, что иногда тот футболист, который дает меньше, чем он может, приносит больше пользы, чем тот, кто бегает или еще что‑то делает", — приводит слова Черчесова "Матч ТВ".

"Спартак" стал обладателем Кубка России, а "Краснодар" завершил свое выступление на стадии Суперфинала.