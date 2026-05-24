В последнем, 38-м туре английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 состоялся матч между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом». Гости одержали победу со счетом 2:1.
На 42-й минуте Габриэл Жезус вывел «Арсенал» вперед, забив первый гол. На 48-й минуте Нони Мадуэке укрепил преимущество своей команды. Однако на 88-й минуте Жан-Филипп Матета отыграл один мяч, установив итоговый счет — 1:2 в пользу «Арсенала».
По итогам сезона «Арсенал» занял первое место в турнирной таблице, набрав 85 очков в 38 матчах. «Кристал Пэлас», набрав 45 очков, расположился на 15-й строчке.
В других матчах «Вест Хэм» одержал победу над «Лидсом» со счетом 3:0, в то время как «Бернли» и «Вулверхэмптон» завершили игру вничью — 1:1.
«Вест Хэм», набрав 39 очков, остался на 18-й позиции в турнирной таблице АПЛ и был вынужден покинуть элитный дивизион, отправившись в Чемпионшип. «Бернли» с 22 очками занял 19-е место, а «Вулверхэмптон» с 20 очками оказался на 20-й строчке.
«Лидс», набрав 47 очков, расположился на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.