В последнем, 38-м туре английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 состоялся матч между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом».  Гости одержали победу со счетом 2:1.

На 42-й минуте Габриэл Жезус вывел «Арсенал» вперед, забив первый гол.  На 48-й минуте Нони Мадуэке укрепил преимущество своей команды.  Однако на 88-й минуте Жан-Филипп Матета отыграл один мяч, установив итоговый счет — 1:2 в пользу «Арсенала».

Результат матча

Кристал ПэласЛондонКристал Пэлас1:2АрсеналАрсеналЛондон
0:1 Габриэл Жезус 42' 0:2 Чуквунонсо Мадуэке 48' 1:2 Жан-Филипп Матета 89'
Кристал Пэлас:  Дин Хендерсон,  Натаниэл Клайн,  Шади Риад,  Даниэль Муньос (Тайрик Митчелл 46'),  Хефферсон Лерма,  Даити Камада (Ереми Пино 46'),  Уилл Хьюз,  Рио Кардинес,  Джастин Девенни,  Исмаила Сарр (Адам Уортон 46'),  Йёрген Странн Ларсен (Жан-Филипп Матета 77')
Арсенал:  Кепа Аррисабалага,  Риккардо Калафьори (Габриэль Магальяйнс 46'),  Пьеро Инкапье,  Кристьян Москера,  Макс Дауман (Микель Мерино 62'),  Майлс Льюис-Скелли,  Мартин Субименди,  Кристиан Нергор (Кай Хаверц 46'),  Габриэл Жезус (Эберечи Эзе 75'),  Габриэл Мартинелли,  Чуквунонсо Мадуэке (Виктор Дьёкереш 83')
Жёлтая карточка:  Габриэл Жезус 74' (Арсенал)

По итогам сезона «Арсенал» занял первое место в турнирной таблице, набрав 85 очков в 38 матчах.  «Кристал Пэлас», набрав 45 очков, расположился на 15-й строчке.

В других матчах «Вест Хэм» одержал победу над «Лидсом» со счетом 3:0, в то время как «Бернли» и «Вулверхэмптон» завершили игру вничью — 1:1.

«Вест Хэм», набрав 39 очков, остался на 18-й позиции в турнирной таблице АПЛ и был вынужден покинуть элитный дивизион, отправившись в Чемпионшип.  «Бернли» с 22 очками занял 19-е место, а «Вулверхэмптон» с 20 очками оказался на 20-й строчке.

«Лидс», набрав 47 очков, расположился на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.