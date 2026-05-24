В последнем, 38-м туре английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 состоялся матч между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом». Гости одержали победу со счетом 2:1.

На 42-й минуте Габриэл Жезус вывел «Арсенал» вперед, забив первый гол. На 48-й минуте Нони Мадуэке укрепил преимущество своей команды. Однако на 88-й минуте Жан-Филипп Матета отыграл один мяч, установив итоговый счет — 1:2 в пользу «Арсенала».

Результат матча Кристал Пэлас Лондон 1:2 Арсенал Лондон 0:1 Габриэл Жезус 42' 0:2 Чуквунонсо Мадуэке 48' 1:2 Жан-Филипп Матета 89' Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Натаниэл Клайн, Шади Риад, Даниэль Муньос ( Тайрик Митчелл 46' ), Хефферсон Лерма, Даити Камада ( Ереми Пино 46' ), Уилл Хьюз, Рио Кардинес, Джастин Девенни, Исмаила Сарр ( Адам Уортон 46' ), Йёрген Странн Ларсен ( Жан-Филипп Матета 77' ) Арсенал: Кепа Аррисабалага, Риккардо Калафьори ( Габриэль Магальяйнс 46' ), Пьеро Инкапье, Кристьян Москера, Макс Дауман ( Микель Мерино 62' ), Майлс Льюис-Скелли, Мартин Субименди, Кристиан Нергор ( Кай Хаверц 46' ), Габриэл Жезус ( Эберечи Эзе 75' ), Габриэл Мартинелли, Чуквунонсо Мадуэке ( Виктор Дьёкереш 83' ) Жёлтая карточка: Габриэл Жезус 74' (Арсенал)

Статистика матча 3 Удары в створ 7 3 Удары мимо 6 39 Владение мячом 61 3 Угловые удары 4 1 Офсайды 0 9 Фолы 12

По итогам сезона «Арсенал» занял первое место в турнирной таблице, набрав 85 очков в 38 матчах. «Кристал Пэлас», набрав 45 очков, расположился на 15-й строчке.

В других матчах «Вест Хэм» одержал победу над «Лидсом» со счетом 3:0, в то время как «Бернли» и «Вулверхэмптон» завершили игру вничью — 1:1.

«Вест Хэм», набрав 39 очков, остался на 18-й позиции в турнирной таблице АПЛ и был вынужден покинуть элитный дивизион, отправившись в Чемпионшип. «Бернли» с 22 очками занял 19-е место, а «Вулверхэмптон» с 20 очками оказался на 20-й строчке.

«Лидс», набрав 47 очков, расположился на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.