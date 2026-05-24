Президент РПЛ Александр Алаев высказался о «Краснодаре» после поражения в матче Суперфинала Кубка России против «Спартака» (1:1, 3:4 по пен.).

«Для "Краснодара", можно сказать, трагедия, Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола. Посещаемость очень порадовала, рекорд.

Главный итог сезона — сумасшедшая интрига, которая была до последнего тура. Рост посещаемости отмечаю. Заключили новый ТВ-контракт, меня порадовал прогресс футболистов: Батраков, Кисляк и еще много ребят, за которых очень приятно. У многих клубов хороший баланс между россиянами и легионерами, молодые не теряются.

Для меня лучший игрок сезона — Кордоба, без альтернативы. Тащит команду, держит всех в напряжении», — сказал Алаев «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» упустил чемпионство в РПЛ, проиграв московскому «Динамо» (1:2) в предпоследнем туре. «Зенит» опередил «быков» на 2 балла по итогам сезона.