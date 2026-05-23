Мадридский «Атлетико» планирует приобрести нападающего «Брюгге» Николо Трезольди. Немецкий футболист открыт к переходу в новый клуб, как сообщает журналист Sky Sport Germany Патрик Бергер.

«Атлетико» активно интересуется Трезольди, которого заметили скауты благодаря его игре. Бельгийский клуб оценивает его в 30 миллионов евро, поскольку его контракт рассчитан до 2029 года.

В текущем сезоне Трезольди сыграл 57 матчей за «Брюгге» во всех турнирах, забив 20 голов и отдав восемь результативных передач.