Бывший защитник и главный тренер «Локомотива» Рашид Рахимов считает, что железнодорожникам будет сложно удержать свои позиции в новом сезоне, если уйдёт часть лидеров.

Напомним, что в СМИ сообщалось об интересе других команд к лидерам: Алексею Батракову, Артёму Карпукасу и Дмитрию Воробьёву. Также пока неясна судьба главного тренера Михаила Галактионова. В этом сезоне «Локомотив» завоевал бронзовые медали РПЛ.

«Главный вопрос для "Локомотива" — сохранит ли клуб своих лидеров. У них не такая большая обойма. Вылетел Комличенко — на позиции нападающего остался один Воробьёв. Если вылетает Батраков, в центре поля тоже небольшой выбор. Для борьбы за титул нужна качественная внутренняя конкуренция. В противном случае нужно ставить на организацию и командную игру.

"Локо" хорошо играет в среднем блоке, в переходе из обороны в атаку. Комличенко отлично цепляется за мячи, Батраков хорош в продвижении, а Карпукас и Пруцев дают большой объём. Однако во многих матчах у "Локомотива" были проблемы, хотя тренерский штаб, можно сказать, выжимает максимум из текущих возможностей. Опять же, главный вопрос — возможный уход лидеров команды. Если они покинут клуб, "Локомотиву" нужно будет заменить их и ещё докупить игроков в конкуренцию», — сказал Рахимов «Чемпионату».