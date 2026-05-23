Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем Суперфинале Кубка России против «Спартака».

«Появилось ли давление после упущенного золота в чемпионате? Мы третий год боремся за первое‑второе место. У нас весной не было права на ошибку. Мы привыкли играть под давлением. Я не переживаю, что будет какое‑то давление. Эта команда к этому привыкла. Некоторые команды по десять лет не попадают в финал Кубка. Нам нужно насладиться этим. Мы ради таких матчей тренируемся.

Финал в Москве, "Спартаку" удобнее? Это факт, они из Москвы. Хотелось бы сыграть на нейтральном поле. Но это небольшая проблема, мы будем играть тут. Наших болельщиков тоже будет много. Не думаю, что это станет определяющим фактором, все решится на поле.

Готовимся к серии пенальти? Мы всегда изучаем внимательно игроков соперника. Мы тщательно подходим к этому процессу. Делаем всю домашнюю работу, которая нужна для пенальти. Здесь мы спокойны», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится завтра, 24-го мая в 18:00 мск.