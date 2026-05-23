Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от финальной встречи Кубка России против «Спартака».

«Одно слово — это финал. Как понимаю, что большой ажиотаж. Надеюсь, будет полный стадион. У нас есть мечта — завоевать Кубок России. Наши ребята сыграли много больших матчей за последние сезоны. Шансы 50 на 50», — приводит слова Мусаева «Чемпионат».

Матч между командами состоится завтра, 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 18:00 мск. «Краснодар» дважды доходил до финала Кубка России, но ни разу не побеждал.